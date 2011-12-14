Українські металурги за січень-листопад збільшили виробництво на 4-7%

Українські металурги за січень-листопад 2011 р. збільшили до аналогічного періоду 2010 р. виробництво основних видів продукції на 4-7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, за 11 місяців метпідприємства виробили 26,504 млн. тонн чавуну, що на 6%, або на 1,556 млн. тонн більше, ніж за підсумками 11 місяців 2010 р.

Виробництво сталі за вказаний період виросло на 7% (на 2,102 млн. тонн) - до 31,928 млн. тонн.

Виробництво прокату виросло на 4%, або на 1,216 млн. тонн, - до 29,130 млн. тонн.

Виробництво метизів за січень-листопад скоротилося на 1%, або на 4 тис. тонн, - до 243 тис. тонн.

В. ХАРАХУЛАХ зазначив, що на 1 грудня на метпідприємствах в роботі було 27 доменних печей (75%), 18 конвертерів (86%), 14 мартенівських печей (67%) і 7 электропечей (47%).