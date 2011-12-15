Суд скасував мирову угоду про банкрутство «Херсонських комбайнів»

Господарський суд Херсонської області скасував мирову угоду про банкрутство ВАТ «Херсонські комбайни» і передачу активів ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в середу, 14 грудня, колегія суддів Господарського суду Херсонської області під головуванням судді П.ПРИГУЗИ за позовом першого заступника прокурора Херсонської області на користь держави в особі облуправління Пенсійного фонду України скасував рішення цього ж суду від 25 червня 2007 р. про мирову угоду між ВАТ «Херсонські комбайни», комітетом кредиторів ВАТ і ТОВ «ХМЗ», який брав на себе боргові зобов`язання зазначеного ВАТ.

Згідно із згаданою мировою угодою, на ВАТ «Херсонські комбайни» було завершено план санації і всі активи підприємства, окрім 3-ї прохідної, їдальні і соціальної сфери підприємства, увійшли до створеного ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Колегія суддів, розглянувши позов прокуратури області, ухвалила рішення позов задовольнити.

Як повідомили УНІАН юристи, що представляли інтереси ТОВ «ХМЗ» в суді, судове рішення не було видано на руки представникам сторін, а буде видано після відповідного оформлення лише у понеділок, 19 грудня.

За словами генерального директора ТОВ «ХМЗ» Віктора СЛОБОДЯНЮКА, який прокоментував рішення суду, власник та адміністрація підприємства не збираються здаватися і мають намір подавати апеляцію на рішення обласного госпсуду.

«Ми апелюватимемо це рішення, ми звертатимемося до дисциплінарної комісії судової адміністрації за фактом винесення незаконної ухвали, ми й далі проводитимемо мирні протестні акції. Ми не здамося, як цього хочуть багато місцевих чиновників», - повідомив В.СЛОБОДЯНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив створити робочу групу з представників різних міністерств і відомств для проведення комплексної перевірки дотримання вимог законодавства в процесі переходу права власності і проведення процедури банкрутства ВАТ «Херсонські комбайни».

Пізніше прокуратура Херсонської області за результатами перевірки законності дій службових осіб ТОВ «ХМЗ» при виконанні умов мирової угоди, встановила, що своїми неправомірними діями службові особи ТОВ «ХМЗ» завдали матеріальної шкоди державі в особі державних установ на загальну суму 33,614 млн. грн.

Наразі активи ВАТ «Херсонські комбайни» використовує у виробничій діяльності ТОВ «ХМЗ». Підприємство входить до структури ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква) і спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Також на сьогодні ТОВ «ХМЗ» є єдиним в Україні виробником багатопрофільних зернозбиральних комбайнів «Скіф».

Працівники «ХМЗ» з 5 грудня відновили мирні протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в участі заводу в державних програмах з розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включення у зазначені держпрограми техніки іноземного виробництва.

Також з 5 грудня підприємство зупинено, всіх працівників офіційно відправлено у безоплатні відпустки.