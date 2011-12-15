Українські метпідприємства скоротили споживання газу на 5,8%

У листопаді 2011 року металургійні підприємства України скоротили споживання природного газу на 5,8%, або 24 млн. куб. м до жовтня - до 388 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Середньодобове споживання природного газу метпідприємствами в листопаді склало 12,9 млн. куб. м проти 13,3 млн. куб. м у жовтні.

За даними "Металургпрому", зниження споживання газу пов'язане зі скороченням виробництва в листопаді. Зокрема, виробництво чавуну порівняно з жовтнем скоротилося на 5,5% - до 2,421 млн. тонн, сталі - на 4,5% - до 2,876 млн. тонн, прокату - на 2,4%- до 2,631 млн. тонн.

У грудні металургійні підприємства України продовжують скорочувати виробництво основних видів продукції.

На 12 грудня середньодобове виробництво чавуну знизилося порівняно з листопадом на 4,5% - до 77,1 тис. тонн, сталі - на 5,1% -до 91 тис. тонн, загального прокату - на 7,9% - до 80,8 тис. тонн.