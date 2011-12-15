«Укргазвидобування» має намір придбати в «Інтерпайп Україна» 19,7 тис. т труб

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", має намір придбати 19,655 тис. тонн сталевих обсадних труб на загальну суму 365 млн. 195,214 тис. грн.

Про це сказано у повідомленні ДК "Укргазвидобування", опублікованому на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням про акцепт пропозиції конкурсних торгів, зокрема "Укргазвидобування" має намір придбати труби у ТОВ "Інтерпайп Україна" (м. Дніпропетровськ).

Дата акцепту - 12 грудня 2011 року, кінцевий термін укладення договору - 11 січня 2012 року.

Також у повідомленні зазначено, що труби мають бути поставлені замовникові у січні-червні 2012 року.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" - найбільша газодобувна компанія України. До складу ДК "Укргазвидобування" входять 4 газопромислові управління: ГПУ "Шебелинкагазвидобування", ГПУ "Полтавагазвидобування", ГПУ "Харківгазвидобування" і ГПУ "Львівгазвидобування".