Бураковський: українська специфіка - у тіньовій економіці бере участь великий бізнес...
Рівень тіньової економіки в Україні буде стабільно високим... Найкращий спосіб детінізації - створення номального підприємницького клімату... Інтерв'ю доктора економічних наук Ігоря Бураковського.
Влада заявляє, що реформи, які вона реалізовує, спрямовані насамперед на детінізацію економіки. Але реалії життя свідчать про інше. Тільки фіскальна політика збільшила об'єм тіньового бізнесу у рази. Що таке тіньова економіка, які ризики вона несе і що на нас чекає у перспективі в інтерв'ю УНІАН розповів голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, д.е.н., професор кафедри економічної теорії Національного Університету "Києво-могилянська Академії" Ігор Бураковський.
- Ігоре Валентиновичу, який рівень тіньової економіки на сьогодні в Україні?
- Називають різні цифри. Вважаю, що рівень тіньової економіки у нас коливається в районі 35-45% ВВП. Це моя особиста точка зору (за оцінками уряду в ц.р. номінальний ВВП очікується на рівні 1,25 трлн. грн., тобто можна підрахувати, що близько 500 млрд. гивень обертається в "тіні" - ред.).
- Чи має тіньова економіка України національні особливості?
- Для України характерний стабільно високий рівень тіньової економіки, як і доларизації грошового обігу. Напевно, є якісь особливості в плані структури, але вважаю, що вони не є принциповими саме з точки зору самого явища.
- Що таке тіньова економіка в принципі і чому вона виникає?
- Якщо говорити чисто в технічному, а не політичному і юридичному плані, то тіньова економіка - частина господарської або виробничо-комерційної діяльності, яка є статистично не спостережуваною, тобто, не позначається в статпоказниках. Тіньову економіку можна умовно розділити на три блоки. Перший - кримінальна економіка, яка за визначенням не терпить прозорості і пов'язана безпосередньо з карними злочинами.
Другий - економіка, яка через ті чи інші причини може бути як статистично спостережуваною, так і не спостережуваною, що, зокрема, може бути пов'язано з використанням законодавства для мінімізації сплати податків. А якщо ми мінімізуємо податкові платежі, то це означає, що ми виводимо з-під статистичного спостереження частину економіки. Така ситуація може складатися під впливом об'єктивних чинників, оскільки зрозуміло, що високий рівень корупції в країні та інші аналогічні моменти можуть загнати підприємця в тінь, ну а він завжди ставить перед собою одне питання: що вигідніше в економічному плані - працювати в тіні, або працювати "на світлі".
Третій блок - економіка, яка за визначенням не може враховуватися через наявні статистичні методи. Якщо ми вирощуємо на присадибній ділянці якісь продукти харчування, то з одного боку, тут немає ніяких порушень, але з іншого - точної статистики цього виробництва ми не маємо. Це стосується і послуг, які ми надаємо, і не обов'язково за гроші, наприклад, нашим друзям або родичам.
У певний момент часу, залежно від дуже складного комплексу соціальних, політичних і економічних умов, кожен з цих сегментів тіньової економіки поводиться по-різному. Зрозуміло, що в слаборозвинених країнах другий блок є досить потужним. Хоча, якщо країна характеризується відносно невисоким рівнем економічного розвитку, то зрозуміло, що люди вимушені самі себе забезпечувати, вільно чи мимоволі діють у рамках третього блоку.
- Які сфери найбільш схильні до тінізації?
- У принципі, тіньова економіка є присутньою в тих сферах, де задіяний малий і середній бізнес, через його специфіку. Вважається, що великі підприємства є прозорішим об'єктом для спостереження. Що стосується сфер, то, як правило, це сфера послуг в широкому значенні цього слова, виробництво окремих видів промислової продукції. Але певною специфікою України є те, що в тіньовій економіці може брати участь, а цьому є відповідні підтвердження, і великий бізнес. Досить високий рівень тіньової економіки може бути і в сільському господарстві. Так, дослідження, які проводяться у тому числі і за допомогою супутників, свідчать, що офіційні і реальні дані про те, скільки і чого висіяно, не співпадають. А ця дельта і є фактично тіньовим сектором.
- Чи існує допустимий рівень тіньової економіки?
- Є різні точки зору. Я не зустрічав якихось оцінок, де говорилося б, що, скажімо, 5% - це багато чи навпаки мало. Тому в принципі треба розуміти, що рівень кримінальної складової має бути мінімальний, і в цьому питанні державі необхідно проводити відповідну політику. Що стосується третього блоку, то він є більш-менш незмінним. Відносно другого блоку, коли економіка може бути як в тіні, так і на світлі, то і тут дуже багато залежить від політики держави. Кращий спосіб детінізації - створення нормального підприємницького клімату.
- Чи у рівній мірі реальна і тіньова економіки схильні до впливу кризи?
- Я б не став їх розділяти, оскільки тіньова економіка і офіційна є двома сторонами однієї медалі. Неправильно розглядати їх як абсолютно різні сфери виробничо-комерційної діяльності. І у першій, і в другій діють ринкові закони, є попит і пропозиція, від продажу товару отримують прибуток. Тому якщо відбуваються якісь глобальні потрясіння, то вони впливають на обидва сектори. Можна сказати, що за певних кризових явищ тіньова економіка є деяким компенсатором.
- Які заходи потрібні для зниження рівня тінізації економіки?
- Перелік цих заходів відомий. Передусім у політиці ми повинні виходити з того, що тіньова економіка і взагалі поведінка підприємців базується на оцінці витрат ризиків і результатів за тої чи іншої стратегії поведінки. Можуть бути присутніми ризики, пов'язані з якимись корупційними речами, але усе це може бути розкрите і доведеться зазнати цілком конкретних втрат, починаючи зі штрафів і закінчуючи закриттям бізнесу і арештом. З іншого боку, є позитивні і негативні моменти і в офіційній роботі. Наприклад, відрахування до соціальних фондів є досить високими, а це витрати. Також слід визнати той факт, що якщо компанія працює публічно, то вона більшою мірою вразлива для рейдерських атак, оскільки простіше отримати інформацію про бізнес. Але при цьому прозора компанія, згідно з логікою, має мінімальні проблеми з контролюючими і перевіряючими органами. Зважуючи усі ці моменти, у кожному конкретному випадку підприємець вибирає свою стратегію бізнесу. Тому і політика детінізації повинна будуватися як інструмент впливу на очікування бізнесу.
- Які ваші прогнози щодо ситуації з тіньовою економікою в Україні на найближчу перспективу?
- Рівень тіньової економіки залишатиметься стабільно високим. Боротьба з цим явищем, як це банально не звучить, - розумне реформування країни, результати якого (за умови проведення реальних і продуманих реформ) можуть позначитися як на середньостроковій, так і довгостроковій перспективі.
- Дякую за бесіду.
Розмовляв Олексій Савченко (УНІАН)