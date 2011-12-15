УКРФА оскаржила в суді рішення Мінекономрозвитку

Українська асоціація виробників феросплавів (УКРФА) 14 грудня подала до Окружного адміністративного суду м. Києва позов, в якому вимагає зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі провести (МЕРТ) розслідування щодо імпорту феросплавів до України.

Про це повідомляється в прес-релізі УКРФА, переданому УНІАН. (За даними держпідприємства «Держзовнішінформ», імпорт феросплавів до України за підсумками січня-жовтня становив 218 тис. тонн, що в 2,5 разу більше, ніж у січні-жовтні 2010 року - УНІАН)

Як наголошується в прес-релізі УКРФА, 13 жовтня 2011 року УКРФА, діючи на користь вітчизняних феросплавних підприємств, звернулася до МЕРТ із заявою «Про порушення і проведення спеціального розслідування щодо імпорту до України феросплавів незалежно від країни походження і експорту» відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту до України».

Проте, за даними Асоціації, 23 листопада 2011 року Мінекономрозвитку ухвалило рішення про недоцільність порушення спеціального розслідування щодо імпорту до України феросплавів.

В УКРФА переконані, що таке рішення МЕРТ є незаконним і підлягає скасуванню, оскільки при його ухваленні не були повністю вивчені документи, представлені в МЕРТ як обґрунтування для порушення розслідування.

Як зазначив у коментарі УНІАН глава Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ, в Україні склалася украй негативна ситуація як для виробників кольорових металів, так і для феросплавних підприємств. «Це дуже погано, тому що внутрішній ринок безперечно треба захищати і наших виробників підтримувати», - сказав А.КІНАХ.

Раніше колишній заступник міністра промислової політики України, віце-президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати Сергій ГРИЩЕНКО висловив думку про те, що для захисту вітчизняних виробників феросплавів від збільшення імпорту доцільно застосувати норми Світової організації торгівлі (СОТ).

«Україна має вагомі підстави для обмеження імпорту феросплавної продукції» - переконаний експерт.

Довідка УНІАН. За підсумками січня-жовтня поточного року українські феросплавні підприємства істотно скоротили випуск продукції. ВАТ «Запорізький завод феросплавів» за 10 місяців 2011 р. скоротило проти аналогічного періоду 2010 р. виробництво на 27,2%, або на 65,8 тис. тонн, – до 175,6 тис. тонн продукції. ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» у січні-жовтні 2011 р. скоротило виробництво феросплавів на 10,7%, або на 82,7 тис. тонн, проти аналогічного періоду 2010 р. – до 686 тис. тонн. ВАТ «Стахановський завод феросплавів» за січень-жовтень 2011 року скоротило виробництво продукції на 1,7%, або на 3,1 тис. тонн, проти січня-жовтня 2010 р. – до 177,5 тис. тонн.