В Україні виробництво аміаку зросло на 28% - до 4,8 млн. тонн

Підприємства хімічної промисловості України в січні-листопаді 2011 року збільшили виробництво аміаку на 28,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 4,771 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, в листопаді 2011 р. виробництво аміаку в Україні збільшилося на 5,5%, порівняно з жовтнем 2011 року, - до 478 тис. тонн. У порівнянні з листопадом 2010 року виробництво аміаку збільшилося на 30,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили виробництво аміаку на 37,3%, в порівнянні з 2009 роком, - до 4 млн. 163 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.), Сєверодонецький «Азот» і ВАТ «ДніпроАзот» (Дніпродзержинськ).