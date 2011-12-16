Президент Таджикистану доручив налагодити зборку тракторів «Південмашу» в Душанбе

Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН доручив профільному міністерству республіки налагодити складальне виробництво дніпропетровських тракторів в Душанбе.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це стало відомо під час сьогоднішнього відвідування Е. РАХМОНОМ Південного машинобудівного заводу ім. Макарова в Дніпропетровську.

За інформацією прес-служби, Президент Таджикистану дав високу оцінку якості тракторів виробництва "Південмашу".

За словами Е. РАХМОНА, зборка тракторів в Душанбе дозволить знизити їх вартість для внутрішнього таджицького ринку і одночасно зберегти високу якість української сільгосптехніки.

Нагадаємо, сьогодні Президент Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОН перебуває з робочим візитом в Дніпропетровську.

У ході візиту Е.РАХМОН взяв участь в презентації корпорації "Агро-Союз", ознайомився з роботою агропромислового комплексу Дніпропетровської області.

На Південному машинобудівному заводі ім. Макарова Е. РАХМОНУ продемонстрували виробництво ракетно-космічної техніки і зразки конверсійної продукції (трактор, екскаватор, трамвай, тролейбус, елементи вітроенергетичної установки Т600).

У ДКБ "Південне ім. Янгеля" президент Таджикистану ознайомився з роботою і технічними можливостями конструкторського бюро.