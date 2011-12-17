Гендиректор ХМЗ заявляє, що у вихідні планується захоплення підприємства

У вихідні планується захоплення адміністративних будівель і території ТОВ «НВП «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор ХМЗ Віктор СЛОБОДЯНЮК.

«Ми (працівники і охорона ХМЗ – УНІАН) встановили, що за підприємством ведеться стеження. Біля входів і в`їздів на завод чергують наряди міліції в машинах зі звичайними номерами. Також нам стало відомо, що машини, які виїжджають з підприємства, перевіряються працівниками УБЕЗ (Управління держслужби з боротьбі з економічною злочинністю УМВС – УНІАН). Все це дуже схоже на підготовку до захоплення підприємства, тому ми готуємося до силового розвитку подій», - повідомив В.СЛОБОДЯНЮК.

Водночас В.СЛОБОДЯНЮК не повідомив, хто, на його думку, має намір "захопити" завод, проте відзначив, що прийняте 14 грудня рішення колегії суддів Господарського суду Херсонської області створює певні умови для тих, хто хоче заволодіти активами підприємства.

"Рішення ухвалене в середу, 14 грудня, але на руки рішення сторонам не видали. Чи набуло воно чинності? Питання до юристів. Але у нас є 5 днів на подачу апеляції. Ми вже підготували апеляцію, і у понеділок обов`язково оскаржимо це рішення. Але до понеділка можливе будь-що", - сказав В.СЛОБОДЯНЮК.

Також директор ХМЗ відзначив, що керівництво підприємства вже проконсультувалося у відповідних фахівців, як протистояти подібним діям, і вжило необхідних заходів для оборони території та будівель ХМЗ. За словами В.СЛОБОДЯНЮКА, вхідні двері на прохідних заварені, виїзди закриті спеціальними барикадами, біля адмінбудинків заводу чергують бригади робітників і пожежна техніка.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Господарський суд Херсонської області за позовом першого заступника прокурора області на користь держави в особі обласного управління Пенсійного фонду України скасував рішення цього ж суду від 25 червня 2007 року про мирову угоду між ВАТ «Херсонські комбайни», комітетом кредиторів ВАТ і ТОВ «Херсонський машинобудівний завод», який приймав на себе боргові зобов`язання зазначеного ВАТ.

Згідно з мировою угодою на ВАТ «Херсонські комбайни» було завершено план санації і всі активи підприємства, крім 3-ї прохідної, столової та соціальної сфери підприємства, увійшли до створеного ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

12 грудня в Херсоні о 21.15 на генерального директора ХМЗ В.СЛОБОДЯНЮКА напали невідомі. В результаті керівник підприємства одержав відкриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований. В.СЛОБОДЯНЮК пов`язує напад на нього з конфліктом між власником підприємства Олександром ОЛЕЙНИКОМ і чиновниками Херсонської облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. У листопаді перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив створити робочу групу з представників різних міністерств і відомств для проведення комплексної перевірки дотримання вимог законодавства в процесі переходу права власності та проведення процедури банкрутства ВАТ «Херсонські комбайни».

Пізніше прокуратура Херсонської області за результатами перевірки законності дій посадовців ТОВ «ХМЗ» при виконанні умов мирової угоди встановила, що своїми неправомірними діями посадовці ТОВ «ХМЗ» завдали матеріальної шкоди державі в особі державних установ на загальну суму 33,614 млн. грн.

На даний момент активи ВАТ «Херсонські комбайни» використовує у виробничій діяльності ТОВ «ХМЗ». Підприємство входить в структуру ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква) і спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. Також на сьогодні ТОВ «ХМЗ» є єдиним в Україні виробником багатопрофільних зернозбиральних комбайнів «Скіф».

Працівники «ХМЗ» з 5 грудня відновили протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в участі заводу в державних програмах з розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включення у зазначені держпрограми техніки іноземного виробництва.

Також з 5 грудня підприємство зупинено, всі працівники офіційно відправлені у безплатні відпустки.