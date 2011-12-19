Україна за 11 місяців збільшила виробництво сталевих труб на 30% - до 2 млн. тонн

В Україні за 11 місяців 2011 р. виробництво сталевих труб виросло до 11 місяців 2010 р. на 30%, або на 480 тис. тонн - до 2,050 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, 1,843 млн. тонн труб вироблено на трубних підприємствах, 207 тис. тонн - на 2 металургійних заводах.

Дніпропетровський завод "Комінмет" за січень-листопад виробив 169,3 тис. тонн труб проти 140,8 тис. тонн за підсумками 11 місяців 2010 р.

ММК ім. Ілліча виробив 37,5 тис. тонн труб проти 70,8 тис. тонн. Виробництво на ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" за січень-листопад збільшилося на 22,8% - до 351,2 тис. тонн.

Нижньодніпровський трубний завод наростив виробництво на 14,5% - до 377 тис. тонн.

Дніпропетровський трубний завод збільшив виробництво на 37% - до 99,8 тис. тонн.

Луганський трубний завод скоротив виробництво на 7,5 % - до 190 тис. тонн сталевих труб.

Обсяги виробництва на Новомосковському трубному заводі у січні-листопаді 2011 р. збільшилися порівняно з січнем-листопадом 2010 р. на 20% - до 203,2 тис. тонн.

Харцизький трубний завод за вказаний період наростив виробництво у 2,2 разу - до 557,5 тис. тонн

У 2010 р. виробництво сталевих труб в Україні виросло до 2009 р. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.