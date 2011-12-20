Віце-прем’єр РФ заявляє, що виробництво Ан-124 «Руслан» поновиться не скоро

Москва. Відновлення виробництва транспортних літаків Ан-124 "Руслан" відбудеться не скоро і замовникам доведеться чекати ще не один рік.

Про це заявив віце-прем'єр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ, повідомляє російська газета "Ізвєстія".

"Що стосується відтворення, то на сьогодні поки нічого не готово. Ми від цих планів не відмовляємося, але говоримо, що це займе тривалий проміжок часу, оскільки спочатку мають бути виконані декілька умов", - сказав С. ІВАНОВ.

Одна з них, за його словами, це отримання твердого замовлення, як мінімум, на 60 літаків. Саме такий портфель замовлень необхідно сформувати для окупності цього проекту, вважає С. ІВАНОВ.

За його словами, вартість кожної машини складає не менше 300 млн. дол., що звужує коло потенційних покупців.

"Поки немає такого замовлення - розгортати виробництво безглуздо, - упевнений віце-прем'єр РФ.

Він повідомив, що компанія "Волга-Дніпро" висловила намір придбати до 20 літаків. Міноборони РФ в державній програмі озброєнь до 2020 року (ближче до кінця цього періоду) заклало розміщення замовлення на певну кількість модернізованих військово-транспортних Ан-124. За деякими даними, також на 20 машин. Зараз активно шукають і інших замовників на ці літаки. Причому не лише в Росії, але і за кордоном. Утім на світовому ринку на такий літак є тільки один покупець і тільки теоретичний, зазначив С. ІВАНОВ.

"Це Сполучені Штати Америки. Інших країн я не бачу, мені б хотілося, але їх немає", - сказав він.

Як сказав С. ІВАНОВ, ще одна проблема - врегулювання взаємин з українською стороною, яка вважає себе правонаступницею усіх авторських прав на конструкторську документацію цього літака.

"Далі говорити не буду, але ця проблема існує. Від вирішення цього питання залежить, будуть встановлені роялті або ні", - сказав С. ІВАНОВ.

Він також сказав, що для організації виробництва Ан-124 потрібно буде перевести усю конструкторську документацію з паперових носіїв в електронний вигляд. Займе це не один рік. За словами С. ІВАНОВА, для організації в Ульянівську серійного виробництва вантажних Іл-476 (модернізований варіант Іл-76) на переклад старої радянської документації в електронний вигляд пішло два роки.

У групі компаній "Волга-Дніпро" утрималися від коментарів щодо перспектив відновлення виробництва Ан-124 і своїх планів. Зате у воронезькій авіакомпанії "Політ", ще одному експлуатанті цього типу літаків, повідомили, що ще минулого року розмістили замовлення на 20 нових "Русланів", тобто на таку ж кількість, як і "Волга-Дніпро". На сьогодні в парку авіакомпанії "Волга-Дніпро" є 10 літаків Ан-124-100 "Руслан", у "Польоту" - ще чотири лайнери. В українських "Авіалініях Атонова" літають сім таких машин. Крім того, деяка кількість "Русланів" є в авіапарку російського Міністерства оборони. Причому усі ці лайнери після модернізації і капремонту зможуть відлітати ще 20-30 років, вважає С. ІВАНОВ.

У "Об'єднаній авіабудівній корпорації" (ОАК) не стали уточнювати статус поточних робіт над відновленням виробництва "Русланів". Проте один зі співробітників корпорації розповів "Ізвєстіям" ще про одну проблему, яка пов'язана з тим, що вимоги цивільних і військових замовників до характеристик літака значно відрізняються.

"Відповідно, нам доведеться будувати два різні літаки, що позначиться на вартості виробництва і збільшить вартість літаків для замовника. Зараз із замовниками ведеться робота для максимальної уніфікації цих вимог з тим, щоб будувати літаки серійно, а не організовувати штучне виробництво", сказало джерело в ОАК.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня 2011 р. посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки в Ульянівськ (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 "Руслан" складає 56 одиниць.

16 серпня в ході авіасалона "МАКС-2011" заступник генерального конструктора ДП "Атонов" Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво "Об'єднаної авіабудівної корпорації" Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації - випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульянівську вже у 2014 році, проте керівництво російської "ОАК" наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Також 16 серпня президент "ОАК" Росії Михайло ПОГОСЯН повідомив, що Міністерство оборони Росії має намір закупити 10 літаків Ан-124 "Руслан".

"На сьогодні обговорюється програма глибокої модернізації літаків Ан-124 і державною програмою озброєнь (РФ) передбачена закупівля 10 літаків Ан-124", - сказав М.ПОГОСЯН.