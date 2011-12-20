НЗФ за 11 місяців скоротив виробництво феросплавів на 13,5%

ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" у січні-листопаді 2011 р. скоротило до аналогічного періоду 2010 р. виробництво феросплавів на 13,5% або на 113,6 тис. тонн, - до 728,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

За 11 місяців НЗФ виробив 605,1 тис. тонн силікомарганцю, що на 42,2 тис. тонн (на 6,5%) менше від показника за січень-листопад 2010 р.

Також повідомляють, що за 11 місяців обсяги виробництва феромарганцю на підприємстві склали 123,3 тис. тонн - на 71,4 тис. тонн, або на 36,6% менше, ніж за підсумками січня-листопада 2010 р.



Довідка УНІАН. ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" - найбільше в Україні підприємство з виробництва силікомарганцю і феромарганцю.

Виробничі потужності заводу дозволяють випускати на рік понад 1 млн. тонн силікомарганцю, 250 тис. тонн феромарганцю високовуглецевого, понад 15 тис. тонн феромарганцю середньовуглецевого, до 60 тис. тонн флюсів різних марок, 50 тис. тонн електродної маси.

ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" за підсумками 2010 р. наростило до 2009 р. виробництво феросплавів на 38,7%, або на 255,5 тис. тонн - до 915,2 тис. тонн.