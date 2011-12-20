ЄМЗ за 11 місяців збільшив виробництво прокату на 7,4%

ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" за січень-листопад 2011 року збільшило виробництво прокату на 7,4%, або 163 тис. тонн порівняно з січнем-листопадом 2010 р. - до 2,345 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Підприємство виплавило 2,450 млн. тонн сталі, що на 181 тис. тонн або 8% більше, ніж за результатами січня-листопада 2010 р. За звітний період метзавод виробив 2,159 тис. тонн чавуну, що на 197 тис. тонн (на 10%) більше від показника за січень-листопад 2010 р. До 1 грудня підприємство виробило 1,804 млн.тонн агломерату, що на 238 тис.тонн (на 15%) більше, ніж за січень-листопад 2010 р.

Довідка УНІАН. ЄМЗ є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготівлі. До групи входять ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ "Метален", які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія робить катану і литу заготівлю, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, кутники та ін.).

ЄМЗ входить в дивізіон сталі і прокату Групи "Метінвест". За підсумками 2010 р. Єнакіївський метзавод наростив до 2009 р. виробництво основних видів продукції на 1,6-11,8%.

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія Групи "Метінвест".