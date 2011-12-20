З території Горлівського хімзаводу вивезено останню партію мононітрохлорбензолу

Сьогодні з території Горлівського хімічного заводу (Донецька обл.) вивезли останню партію мононітрохлорбензолу. Подія відбулась за участю Міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, представників Донецької обласної державної адміністрації та Горлівської міської ради, повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди.

«22 роки накопичувалась ця надзвичайно небезпечна речовина, а ще 17 років ніяк не могли взятись за розв’язання цієї проблеми. І лише після доручення Президента у цьому році вдалось знайти підприємства в Європі, котрі мають відповідні технології і повністю вивезти мононітрохлорбензол на утилізацію», – зазначив Міністр Микола Злочевський.

В Мінприроди нагадали, що ДП «Горлівський хімічний завод» було єдиним підприємством в Україні, яке виробляло високоякісну вибухову речовину для спорядження боєприпасів та мононітрохлорбензол. Напружена ситуація, що склалася на підприємстві, пов’язана з накопиченням на проммайданчику з 1972 по 1994 роки 2 тис. 350 тонн високотоксичних відходів, які зберігались у металевих бочках та ємностях у незадовільному стані. Проблема утилізації мононітрохлорбензолу не вирішувалась аж до 2011 року.

Цього року Міністерство екології та природних ресурсів виділило резервні кошти у сумі 60 млн. гривень із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на перевезення та утилізацію небезпечних відходів мононітрохлорбензолу державного підприємства «Горлівський хімічний завод». У результаті запланованих робіт 2 тис. 350 тонн небезпечних токсичних відходів вивезено на знешкодження за межі України.

Довідково: Мононітрохлорбензол – речовина першого класу небезпеки, яку ще називають «кров'яною отрутою», порушує функціонування усіх органів людини. До людського організму потрапляє через органи дихання та через поверхню шкіри.