Працівники Херсонського машзаводу почали пікетування Кабінету міністрів

Працівники ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» («ХМЗ») зупинили роботу підприємства й почали пікетувати Кабінет міністрів України на знак протесту проти тиску місцевих органів влади і силових структур та спроб рейдерского захоплення підприємства.

Про це представники заводу заявили на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«Із 1 грудня завод не працює, всі перебувають у відпустці за власний рахунок. До вчорашнього дня ми всі брали участь в акціях протесту біля стін Херсонської облдержадміністрації, а у зв`язку з тим, що обладміністрація не хоче знайти з нами спільну мову, з сьогоднішнього дня працівники нашого заводу пікетують Кабінет міністрів», - сказав директор ТОВ НВП «ХМЗ» Віктор СЛОБОДЯНЮК.

Він також зазначив, що підприємство надсилало листи з проханням розібратися в ситуації, що склалася, в різні інстанції, зокрема - в обладміністрацію, Кабінет міністрів і Президенту України, проте не отримало відповіді.

Водночас територія підприємства, за словами В.СЛОБОДЯНЮКА, знаходиться в оточенні співробітників міліції, що повністю паралізує роботу заводу.

«Нам не дають можливості здійснювати господарську діяльність, міліцейські чини стоять у машинах навколо заводу, і коли із заводу виходить якась машина, її зупиняють, викликають УБЕЗ і повіряють по декілька годин. Ситуація, що складається навколо "ХМЗ", повністю паралізує роботу заводу», - сказав він.

Юрист підприємства Вікторія ШАРОЄВСЬКА повідомила, що господарський суд Херсонської області визнав недійсною мирову угоду, яку було укладено в 2007 році, й відмовив компанії, що володіє майновим комплексом «ХМЗ», в участі в розгляді справи як третій особі.

«Суд виніс ухвалу, якою мирову угоду визнано недійсною.

Ми вважаємо, що це судове засідання й розгляд справи проводилися з грубими порушеннями. Цю ухвалу сьогодні нами оспорено, й вона не набула чинності», - сказала вона.

За словами власника ТОВ НВП «ХМЗ» Олександра ОЛІЙНИКА, тиск на підприємство ініційований структурами, зацікавленими в імпорті в Україну комбайнів виробництва Білорусі та Росії, які є прямими конкурентами комбайнів виробництва «ХМЗ».

«Тиск посилився за рахунок того, що продукт, який ми робили, сьогодні перевершує зарубіжні аналоги, тому зачіпає інтереси компанії, яка ввозить цю техніку в Україну. Інтерес ми бачимо для одних - прибрати конкурента з ринку зернозбиральних комбайнів, а для інших - це 75 га землі в центрі Херсона», - сказав він.

О.ОЛІЙНИК також повідомив, що вартість комбайнів виробництва «ХМЗ» становить близько 1,15 млн. грн., тоді як аналогічного комбайна виробництва Білорусі - 1,25 млн. грн.

Водночас, за словами О.ОЛІЙНИКА, реальна ціна, за якою імпортні комбайни завозяться в Україну, становить 574-710 тис. грн.

«Це ціна питання. Не йдеться про те, щоб виробляти комбайни, а про те, щоб ввозити», - сказав він.

Як уточнив УНІАН О.ОЛІЙНИК, в 2011 році «ХМЗ» виготовив 56 комбайнів на загальну суму понад 150 млн. грн. При цьому потужності підприємства дозволяють випускати до 1500 комбайнів на рік.

За його оцінкою, Україні для реалізації аграрного потенціалу необхідно близько 4-5 тис. нових комбайнів на рік.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни» в 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить до структури ТОВ «НВП» БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів.