«Луганськтепловоз» залучив у «Трансмашхолдингу» позику на 0,7 млрд. руб.

ПАТ «Луганськтепловоз» (м. Луганськ) уклало із ЗАТ «Трансмашхолдинг» (Росія) договір про надання позики в іноземній валюті на суму 747 млн. російських рублів (10 руб. = 2,5 грн.).

Про це сказано в повідомленні ХК «Луганськтепловоз», опублікованому в інтернет-виданні НКЦБФР.

Згідно з повідомленням, договір укладено 29 листопада. Процентна ставка - 9,5% річних. Термін дії договору - до 28 грудня 2012 року. Позику отримано для поповнення обігових коштів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» - найбільша в Росії компанія в галузі транспортного машинобудування. Підприємства «Трансмашхолдингу» виробляють магістральні та промислові електровози, магістральні і маневрові тепловози, вантажні та пасажирські вагони, вагони електропоїздів і метро, вагонне лиття, тепловозні та суднові дизелі, дизель-генератори, комплектуючі для залізничного рухомого складу та міського рейкового транспорту, а також здійснюють ремонт і сервісне обслуговування раніше випущеної продукції.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій ПАТ «Луганськтепловоз».