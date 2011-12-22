Проект Ахметова з підготовки персоналу в галузі промислової безпеки визнаний кращим в Україні

Соціальний бізнес-кейс Метінвеста "Підготовка внутрішніх тренерів з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища" визнаний кращим в рамках Національного конкурсу бізнес-кейсів КСВ-2011.

Проект Метінвеста, метою якого є підвищення рівня безпеки на виробництві, здобув перемогу в номінації "Трудові відносини". Реалізація проекту дозволила на 19% знизити рівень виробничого травматизму в металургійному секторі бізнесу, повідомили в прес-службі компанії СКМ.

Проект Метінвеста стартував у другій половині 2009 року на металургійних підприємствах Групи. Проект передбачає впровадження корпоративних стандартів, спрямованих на зміну ставлення персоналу до питань промислової безпеки. В ході роботи більше 20 тис співробітників металургійного сектора компанії пройшли навчання кращим практикам у галузі охорони праці.

Сьогодні на підприємствах Групи Метінвест в якості внутрішніх тренерів працюють 53 людини. Ефективним і соціально відповідальним рішенням стало запрошення в якості внутрішніх тренерів колишніх керівних працівників підприємств (нинішніх пенсіонерів). Цей підхід в аналізі компанії McKinsey "Формування майбутнього: вирішення соціальних проблем за допомогою бізнес-стратегії" був названий кращою світовою практикою.

Соціальна інновація компанії - залучення на роботу колишніх керівників компанії - дозволяє пенсіонерам отримати нову цікаву професію, дає можливість додаткового заробітку, і що найголовніше, дозволяє відчувати себе затребуваними після виходу на пенсію.

Нагородження переможців відбулося 15 грудня, організатором заходу виступив Центр "Розвиток КСВ". Учасниками стали представники провідних українських компаній, посольств, громадських організацій, бізнес-шкіл, а також експерти в сфері КСВ. Кращі практики українських компаній оцінювалися експертами та найкращими фахівцями в області КСВ з дев'яти країн. У розгляді також брали участь бізнес-кейси таких компаній як Comfy, METRO, Lafarge, life:), Прикарпатьобленерго, KraftFoods, UFM Group, Newsfront, Індустріальній банк, Henkel, VidiGrouo, Турбоатом, DHL, і інших, повідомляє прес-служба СКМ.