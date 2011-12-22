Україна приступила до виконання контракту з поставки Таїланду новітніх танків «Оплот», який був підписаний у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник генерального директора державної компанії «Укроборонпром» Володимир КУРАТЧЕНКО, коментуючи хід реалізації іноземних замовлень на державному підприємстві «Завод ім. Малишева» (Харків).

За його словами, завод уже розпочав підготовку виробництва до серійного випуску танків «Оплот», здійснюється фінансування робіт, у системі кооперації беруть участь близько 40 підприємств України.

«Це великий зарубіжний контракт з виробництва нового покоління танків. Завод отримує передоплату по цьому контракту, робить передоплату 40 своїм постачальникам в Україні і розпочинає виробництво цих машин», - сказав В.КУРАТЧЕНКО. Іншими словами, додав він, «повним ходом іде підготовка на всіх підприємствах до реалізації таїландського контракту».

«Ми вже приступили», - підтвердив слова В.КУРАТЧЕНКА в.о. генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли підприємство розпочинає виконання замовлення Таїланду.

«Випуск цих машин, який здійснюватиметься в 2012, 2013 і, швидше за все, у 2014 роках, - зазначив В.КУРАТЧЕНКО, - збільшує в рази обсяги виробництва заводу ім. Малишева по відношенню до 2011 року».

За словами в.о. генерального конструктора харківського КБ ім. Морозова Володимира ВАКУЛЕНКА, нинішній зразок танка «Оплот», розроблений ХКБМ, є «базовою машиною для постачання за кордон», але за побажанням замовника танк отримає певні зміни.

«Безумовно, іноземний покупець виставив свої вимогои до цієї машини, і згідно з цим близько 40 із понад 100 конструкторських груп будуть змінені під вимоги замовника, - сказав В.ВАКУЛЕНКО. - Це досить обширна і конструкторська робота з тим, щоб змінити існуючу документацію, і великий обсяг робіт, які має виконати завод ім. Малишева для підготовки до виробництва під ці специфічні вимоги».

Серед цих вимог конструктор назвав, зокрема, встановлення кондиціонера для комфортної роботи танкістів, внесення деяких змін до внутрішнього обладнання, зв’язку і шлемофонів, а також змін у систему розміщення екіпажу.

«Буде й інша окраска, тобто, ряд моментів, що відрізняються від тієї машини, яку ми робимо для армії України. Це опрацьовано і буде реалізовано. Двигун залишається той же», - сказав В.ВАКУЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2011 року «Укрспецекспорт» підписав контракт з представниками Збройних сил Королівства Таїланд щодо поставки нової партії бронетехніки. За контрактом, Україна виготує і поставить у Таїланд 49 одиниць основного бойового танка «Оплот». Загальна вартість контракту істотно перевищує 200 млн. дол. США. Виконувати замовлення будуть підприємства, що увійшли до складу «Укроборонпрому». За оцінками експертів, нинішній танковий контракт – найбільший з часів укладання Україною відомого «пакистанського» контракту.

Танк «Оплот» створений конструкторським бюро ім. Морозова. У 2009 році машина прийнята на озброєння української армії. Першу партію в 10 одиниць танків «Оплот» замовлено Міністерством оборони України. Серійне виробництво машини розпочато на заводі ім. Малишева у Харкові. Перший зразок танка у рамках експозиції України був показаний на 10-й міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) в лютому 2011 року.

Характеристики ОБТ «Оплот»: маса – 51 тонн, екіпаж – 3 осіб, двигун: 6ТД-2 потужністю 1200 к.с. Озброєння: танкова гармата 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітна установка винесеного типу 12,7 мм. Швидкість руху 70 км/год., запас ходу по паливу – 450 км. Танк забезпечує виконання бойових завдань у різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умовах у діапазоні температури довкілля від -40°С до +55°С.