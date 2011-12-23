Завод імені Малишева у 2012 році завершить програму створення танків «Булат»

Державне підприємство "Завод ім. Малишева" у 2012 році завершить держпрограму модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня бойової машини "Булат".

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконувач обов'язків генерального директора Держпідприємства "Завод ім. Малишева" - головного виконавця проекту зі створення "Булатів" Микола БЄЛОВ повідомив у четвер на брифінгу з нагоди відправки у Збройні сили України чергової партії БМ "Булат".

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, чи надійшли кошти на виготовлення завершальної партії у кількості 9 одиниць БМ "Булат" у рамках чинного контракту, керівник заводу підкреслив, що фінансування випуску цих машин на замовлення Міноборони України забезпечене.

"Ми виробники і скільки замовлять, стільки і зробимо. Питання в іншому. Швидше за все, по Міністерству оборони, згідно з Комплексною програмою розвитку танків "Булат", більше модернізувати не передбачається, - сказав М.БЄЛОВ. - Ми наступного року повинні закінчити її. Гроші виділені. До нового року ми повинні отримати практично повний розрахунок за цей контракт, тому до червня наступного року ми повинні відвантажити 9 машин і закінчити програму модернізації".

За його словами, "Булати" вже стали на озброєння, вони досить сучасні, за бойовими характеристиками відповідають рівню танка Т-80УД, але Міністерство оборони, природно, зорієнтоване на закупівлю нових танків. "Тому наступними постачаннями, ми сподіваємося, вже будуть танки "Оплот" для Міністерства оборони України", - додав керівник заводу.

У свою чергу, представник Міноборони полковник Микола ШЕВЦОВ сказав про деякі особливості модернізації Т-64 до рівня БМ "Булат". "На машині повністю проведена модернізація динамічного і пасивного захисту, здійснена модернізація двигуна, комплексу управління озброєнням, тобто, порівняно з танком Т-64, це виходить практично нова машина, вона не поступається світовим аналогам", - сказав М.ШЕВЦОВ.

За його словами, у світовій практиці ОПК "практично кожен, хто не в змозі платити за новий зразок (озброєння), займається модернізацією". "А деякі країни взагалі розглядають питання двох-трьох етапів модернізації одного зразка. Отже, я вважаю що це нормальна машина, нормальна для нас ціна, поки ми не перейдемо до "Оплоту", - підкреслив М.ШЕВЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня завод ім. Малишева відправив українській армії 10 нових БМ "Булат", які підприємство випустило у 2011 р. згідно з контрактом, укладеним у 2009 р. Це є частиною замовленої техніки. Чинний контракт передбачає виготовлення в цілому 29 "Булатів": 10 машин було відвантажено у жовтні в 2010 р., 10 відправлено 22 грудня 2011 р., інші 9 машин планується виготовити у 2012 р. До цього у рамках державної програми модернізації вітчизняної бронетехніки завод ім. Малишева у попередні роки вже виготовив 3 партії танків БМ "Булат" загальною кількістю 56 одиниць (17, 19 і 20). З урахуванням 29 машин нинішньої четвертої партії Збройні сили України отримають для своїх потреб 85 "Булатів".

Довідка УНІАН. ДП "Завод ім. Малишева" узявся до виготовлення БМ "Булат" на замовлення Міністерства оборони України у 2004 р. Створення БМ "Булат" проводиться на базі вітчизняного танка Т-64Б, який складає основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював у кінці 80-х років.

"Завод ім. Малишева" - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) і Харківським конструкторським бюро з моторобудуванню (ХКБМС) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних і колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП "Завод ім. Малишева": важка бронетехніка (танк "Оплот", БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР "ДОЗОР-Б", модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.