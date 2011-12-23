В Україні збільшення індексу виробництва базових галузей сповільнилося до 8,1%

В Україні в листопаді 2011 року збільшення індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 8,1% у річному виразі проти 11,4% у жовтні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-листопад п.р. приріст ІВБГ становив 10,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

НБУ відзначає уповільнення темпів збільшення виробництва сільського господарства, проте завважує, що вони залишаються на досить високому рівні. Його збільшення, за оцінками регулятора, в листопаді становило 15% порівняно з більш як 30% у жовтні.

Третій місяць поспіль фіксується погіршення показників промисловості. Зростання промвиробництва сповільнилося з 4,7% у жовтні до 3,8% у листопаді. Вперше в поточному році спостерігалося зниження обсягів виробництва основних експорто-орієнтованих галузей: металургії — на 1,4%; машинобудування — на 0,6%.

Збільшення обсягів будівництва і торгівлі, які орієнтовані на внутрішнє споживання, в листопаді становило більш як 18% і 10%, відповідно.

За оцінками НБУ, збільшення ВВП України за січень-листопад, порівняно з відповідним періодом 2010 року, становило 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.