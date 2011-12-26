Держекоінвестицій очолив Якубовський

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив головою Національного агентства екологічних інвестицій Владислава ЯКУБОВСЬКОГО.

Відповідний указ № 1180/2011 від 26 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

До призначення на посаду 33-річний В. ЯКУБОВСЬКИЙ з квітня 2010 року був заступником голови Держагентства резерву України.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня В. ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Держагенства Сергія ОРЛЕНКА.

Довідка УНІАН. Державне агентство екологічних інвестицій України є центральним органом виконавчої влади.

Агентство забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміни клімату й адаптацію до його змін та виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй щодо змін клімату та Кіотського протоколу до неї.