Держекоінвестицій очолив Якубовський

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив головою Національного агентства екологічних інвестицій Владислава ЯКУБОВСЬКОГО.

Відповідний указ № 1180/2011 від 26 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

До призначення на посаду 33-річний В.ЯКУБОВСЬКИЙ з квітня 2010 року був заступником глави Держагентства резерву України.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня В. ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Держагентства Сергія ОРЛЕНКА.

Довідка УНІАН. Державне агентство екологічних інвестицій України є центральним органом виконавчої влади.

Агентство забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату і адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об`єднаних Націй про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї.