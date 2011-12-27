Група «Гірські машини» відкрила торгову компанію в Казахстані

Група «Гірські машини», найбільший в Україні машинобудівний холдинг з виробництва гірничо-шахтного обладнання, відкрила торгову компанію в Казахстані - ТОВ «Гірські машини».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що офіс казахського представництва розташований в Астані. Директором нової компанії призначений Дастан НАЖМЕТДІНОВ, який протягом останніх восьми років очолював ТОВ «Метал-Комплект Астана».

«Наявність представництва дозволить нам надавати додаткові сервісні послуги з гарантійного та постгарантійного обслуговування», - заявив генеральний директор НПК «Гірські машини» Євген РОМАЩИН.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року Група «Гірські машини» відкрила в Росії (Москва) торгову компанію «Гірські машини РУС».

Довідка УНІАН. НПК «Гірські машини» - найбільша компанія в Україні з виробництва гірничодобувного обладнання. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Діяльність НПК «Гірські машини» зосереджена на виробництві та комплексних постачаннях устаткування для гірничодобувної галузі.

У компанію «Гірські машини» входять провідні підприємства України і Росії: ПАТ «Дружківський машинобудівний завод», АТ «ГМС», ПАТ «Донецький енергозавод», ПАТ «Донецькгірмаш», ВАТ «Свердловський машинобудівний завод», ПАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» , ВАТ «Каменський машинобудівний завод» (Росія), ТОВ «Інженерно-технічний центр «Гірські машини», ТОВ «Гірські машини - Система якості», ТОВ «Сервісна компанія «Гірські машини», ТОВ «Гірські машини РУС».

Компанія постачає обладнання в Росію, Казахстан, Білорусь, Вірменію, Узбекистан, Македонію та Грузію.