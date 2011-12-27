Янукович підписав закон про спрощення процедури імпорту металобрухту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цим законом, який Верховна Рада прийняла 7 грудня, передбачено спрощення процедури, пов'язаної з імпортом (ввезенням) металобрухту за умови збереження чинної системи державного контролю над імпортом (ввезенням) і транзитом металобрухту.

З підписаного сьогодні закону вилучено положення про необхідність узгодження імпорту металобрухту органом виконавчої влади у галузі охорони природного довкілля за місцем, де повинна здійснюватися переробка металобрухту.

У законі передбачено, що порядок імпорту (ввезення) і транзиту металобрухту через територію України визначає Кабінет міністрів України.