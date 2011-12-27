Янукович підписав закон про ратифікацію угоди про співпрацю між Україною та Кіпром

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Кіпр про економічне, наукове, технічне та промислове співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено, що в рамках чинного національного законодавства своїх держав обидві Договірні Сторони будуть підтримувати та сприяти розвиткові українсько-кіпрського економічного, наукового, технічного та промислового співробітництва та з цією метою вони заохочуватимуть участь відповідних організацій та підприємств своїх держав в імплементації та реалізації програм та проектів розвитку.

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься шляхом сприяння у створенні промислових комплексів, розширенні та модернізації промислових підприємств; фінансування розроблення програм та проектів на основі довгострокових домовленостей; обміну науковою та технологічною інформацією; розроблення довгострокових програм та проектів тощо.

З цією метою та відповідно до національного законодавства своїх держав Договірні Сторони сприятимуть співробітництву та укладенню договорів і контрактів між українськими і кіпрськими фізичними та юридичними особами і забезпечуватимуть необхідні для цього умови.

Передбачено, що міжурядова українсько-кіпрська комісія буде заснована на підставі цієї Угоди для сприяння розвитку співробітництва у зазначених вище сферах.

Спірні питання, які стосуються тлумачення чи виконання положень цієї Угоди, будуть узгоджуватись шляхом переговорів та консультацій між Договірними Сторонами.

Угода діятиме протягом 10 (десяти) років. Після закінчення десятирічного терміну дія Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні десятирічні періоди. Кожна із Договірних Сторін має право припинити дію цієї Угоди, поінформувавши іншу Договірну Сторону у письмовому вигляді за шість місяців до відповідного терміну про свій намір припинити дію документа.