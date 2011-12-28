До дислокованої на Чернігівщині танкової бригади прибули 10 танків “Булат”

Днями до станції Чернігів-Північний залізницею з харківського заводу імені В.О. Малишева прибула партія із 10 танків БМ “Булат”.

Їх одразу почали доправляти до 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За словами командира танкової роти капітана Володимира ШЕВЧЕНКА, танкісти у стислий термін розвантажили танки із залізничних платформ, перевірили їхній технічний стан та організували нічну охорону бойових машин складом виїзної варти.

За “Булатами” прибули військові трейлери МАЗ-737. Вони доставлять бойові машини до смт Гончарівське, де дислокується танкова бригада.

Як повідомив заступник командира бригади з озброєння підполковник Ігор ЛЕПЕХА, комплектування з’єднання “Булатами” розпочалося у 2005 році.

Завершити переозброєння частини модернізованою технікою заплановано у 2012 році, коли з Харкова надійде остання, передбачена державним замовленням, партія із 9 БМ “Булат”.

Нині у бойовому парку 1-ї окремої танкової бригади – 71 модернізований танк.

Вартість однієї бойової машини становить 7 млн. 200 тис. грн.