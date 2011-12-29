За підсумками 2011 року виручка ДК «Укрспецекспорт» вперше перевищила 1 млрд. дол.

Загальна виручка від товарно-посередницької діяльності ДК «Укрспецекспорт» та її дочірніх компаній за 2011 рік вперше перевищила 1 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії, з посиланням на генерального директора ДК «Укроборонпром» Дмитра САЛАМАТІНА.

У прес-службі повідомляють, що Д.САЛАМАТІН вважає в цілому успішними фінансово-економічні показники ДК «Укрспецекспорт» за 2011 рік. За його словами, вони стали можливими в результаті реформи національного ОПК, початої Президентом України.

«Створення ДК «Укроборонпром», а також укладення великих контрактів дозволило в рази завантажити потужності стратегічних підприємств галузі. У вересні на заводі ім. Малишева ми пообіцяли людям повністю погасити заборгованість із зарплати за період 2010-2011 рр. На погашення зарплати, а також платежі до бюджету й соціальні фонди за останні три місяці перераховано 96,1 млн. грн. Люди повністю отримали зароблені гроші», - цитує прес-служба слова Д.САЛАМАТІНА.

За його словами, ДК «Укроборонпром» у декілька разів збільшив фінансування заводу в рамках виконання міжнародних контрактів. Такий підхід, на думку Д.САЛАМАТІНА, дозволяє підприємству стабільно працювати й регулярно виплачувати як зарплату, так і необхідні бюджетні відрахування.

Голова «Укроборонпрому» підкреслив також важливість збільшення поставок сучасної військової техніки для української армії. «Оснащення армії новітніми озброєннями й технікою є для нас найважливішим пріоритетом. При цьому необхідно в декілька разів збільшити фінансування науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт. Наша армія повинна мати перспективу отримувати сучасні озброєння й техніку не лише сьогодні, але й через 10 років», - переконаний Д.САЛАМАТІН.

Довідка УНІАН. Державна компанія "Укрспецекспорт" є основним експортером усіх видів озброєнь і військової техніки (до 85% обсягу військово-технічної співпраці). Компанія об`єднує ряд дочірніх підприємств - виробників спецтехніки. Голову компанії призначає Президент за узгодженням із урядом і секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО), а в її оперативному управлінні найбільшу вагу має РНБО.