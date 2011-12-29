Держава профінансує відновлення шахти ім. Бажанова обсягом 222 млн. грн.

Держава профінансує відновлення шахти ім. Бажанова (м. Макіївка, ДП "Макіїввугілля"), баштовий копер якої був зруйнований в результаті аварії 29 липня 211 р., на 222 млн. грн.

Про це заявив учора під час поїздки в Донецьку область міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, повідомили в прес-службі ДП "Макіїввугілля". Як зазначили у прес-службі, учора у рамках робочого візиту в регіон міністр відвідав шахту ім. В. М. Бажанова для ознайомлення з ходом відновних робіт технологічного комплексу скипового ствола №1 і відновлення роботи шахти з видобутку вугілля.

Разом з міністром на вугільне підприємство приїхали перший заступник міністра Ігор ПОПОВИЧ, керівники і провідні фахівці вугільного департаменту міністерства, Держгірпромнадляду, наукових вугільних інститутів та ін.

Ю. БОЙКО оглянув промплощадку технологічного комплексу скипового ствола №1, а потім у кабінеті директора шахти провів оперативну нараду, на якій заслуховував інформацію про хід відновних робіт, думки учених.

Підводячи підсумок короткої наради, міністр запевнив, що будівельно-відновні роботи будуть зроблені за 14 місяців і за рахунок державних коштів, і головне завдання сьогоднішнього дня - це якнайшвидше підписати титул на плановані роботи в Кабінеті міністрів.

Ю. БОЙКО доручив І. ПОПОВИЧУ створити штаб ведення будівельно-відновних робіт і розробити графік виконання етапів робіт.

Потім у Донецьку на прес-конференції міністр зазначив: "Ми заслуховували усіх фахівців, які брали участь в підготовці плану відновлення шахти. Шахта буде відновлена за 14 місяців, об'єм фінансування - 222 млн".

При цьому міністр додав, що "старт робіт - у кінці січня з моменту твердження Кабінетом міністрів списку витрат".

Як повідомляв УНІАН, 29 липня в місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра скипового ствола - надшахтної споруди, у якій розміщуються шахтні підйомні установки.

Баштовий копер заввишки 68,7 метрів був побудований у 1953 році.

У результаті аварії загинули 11 працівників шахти і четверо отримали травми різного ступеня тяжкості.