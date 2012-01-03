Янукович схвалив зміни до закону про операції з давальницькою сировиною

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

По це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 9 грудня 2011 року. Ним передбачено, що з урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах окремі види операцій, якщо не відбувається зміна коду згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до прикінцевих положень, Кабінет міністрів у тримісячний термін з дня набрання чинності цим законом має розробити і затвердити порядок віднесення Кабінетом міністрів України окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у випадку, якщо не відбувається зміна коду УКТ ЗЕД.