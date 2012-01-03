У Чернівецькій області ліквідовано всі склади непридатних пестицидів

У Чернівецькій області ліквідовано усі чотири склади непридатних та заборонених пестицидів і агрохімікатів для захисту рослин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, про це на нараді заявив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області Борис БАГЛЕЙ.

“На сьогодні непридатні отрутохімікати на території області не обліковуються”, – сказав він.

Водночас, за словами Б.БАГЛЕЯ, щорічно на Буковині утворюється 355 тис. тонн відходів, з яких майже 177 тис. - у Чернівцях, у районах – 178 тис. тонн. Низький відсоток переробки відходів призводить до їх накопичення у природному середовищі, що в комплексі з невпорядкованістю відповідно до вимог санітарно-екологічної безпеки загальносільських сміттєзвалищ спричинює засмічення та забруднення землі та водних ресурсів.