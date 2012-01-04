Алчевський меткомбінат залучив кредит у кіпрської MARGIT HOLDING LIMITED

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» залучило кредит у компанії MARGIT HOLDING LIMITED (Нікосія, Кіпр) на суму 865 млн. дол.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, кредит надано на строк до 28 грудня 2016 року, кредитна ставка - 5,125%.

Довідка УНІАН. Алчевський металургійний комбінат (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництвп товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

За підсумками 2010 р. комбінат скоротив виробництво основних видів продукції у порівнянні з 2009 р. на 5-20%.