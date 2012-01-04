«Дніпрошина» відновила виробництво, зупинене в січні 2011 року

ВАТ «Дніпрошина» (Дніпропетровськ) 26 грудня 2011 р. відновило виробництво, зупинене в січні 2011 р. через дефіцит оборотних коштів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконуючий обов`язки генерального директора підприємства Валерій ЗАСОБА.

За його словами, з 28 грудня завод почав відвантаження готової продукції споживачам із України, Білорусі, Росії та Казахстану.

«Дніпрошина» забезпечена замовленнями на весь 2012 рік. Поки що ми не вийшли на запланований рівень добового виробництва шин, проте зараз завод працює у три зміни. Більш як 80% продукції, що випускається, становлять аграрні шини», - уточнив В.ЗАСОБА.

В.о. гендиректора «Дніпрошини» відзначив, що в даний момент підприємство укладає договори на постачання продукції до Угорщини, Болгарії, Німеччини і країн Балтії.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом процес банкрутства заводу в судовому порядку буде припинено», - сказав В.ЗАСОБА.

Як повідомляв УНІАН, причиною зупинки виробництва на «Дніпрошині» став критичний дефіцит оборотних коштів, викликаний, зокрема, істотним підвищенням цін на сировину і енергоносії, зниженням обсягів реалізації продукції більш ніж на 50%, зростанням заборгованості з повернення ПДВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпрошина» - один із найбільших виробників шинної продукції в Україні та СНД. Підприємство створене в 1961 р. У портфелі заводу близько 250 моделей шин широкої лінійки типорозмірів, а також 2000 найменувань формових і неформових гумотехнічних виробів.

15 серпня 2011 р. Господарський суд Дніпропетровської області порушив справу про банкрутство підприємства.

По 17% акцій «Дніпрошини» належить компаніям Serverio Trading і Aliatros Trading (обидві - іКіпр) і компаніям Sapphire Worldwide Assets і Laindors Trading (обидві - Британські Віргінські острови).