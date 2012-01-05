Для мінімізації впливу відходів Горлівського хімзаводу створять міжвідомчу комісію

Перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив утворити міжвідомчу комісію для мінімізації негативного впливу на довкілля та здоров‘я людини небезпечних відходів, накопичених в результаті діяльності держпідприємства «Горлівський хімічний завод».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра.

За словами А.КЛЮЄВА, комісія повинна не допустити виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку з накопиченням мононітрохлорбензолу.

«22 роки ця небезпечна речовина накопичувалась, а ще 17 років ніяк не могли розпочати вирішувати цю проблему. Минулого року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ жорстко поставив завдання – вивезти та утилізувати», - заявив він.

А.КЛЮЄВ повідомив, що в грудні 2011 року з території «Горлівського хімічного заводу» вивезено останню партію небезпечного мононітрохлорбензолу. Тепер необхідно вжити заходів для мінімізації наслідків його складування, додав він.

До складу міжвідомчої комісії мають увійти представники Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МНС, МОЗ, Фонду державного майна, Агентства держмайна, Держземагентства, Донецької обласної адміністрації, Державного концерну «Укроборонпром».

За словами А.КЛЮЄВА, у 3-4 кварталах 2011 року на території «Горлівського хімічного заводу» в зоні впливу могильників хімічних відходів працювали спеціалісти Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія». Вони додатково оцінювали стан ґрунтів та підземних вод. 3 січня 2012 р. міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала оцінку результатам цієї роботи.

Разом з тим А.КЛЮЄВ підкреслив, що Президент та уряд приділяють надзвичайну увагу питанню очищення України від забруднюючих хімічних речовин.

«За останні півтора роки з нашої країни вивезено на порядок більше небезпечних хімічних відходів, ніж за всі попередні роки незалежності. Наприклад, 2011 року з України вивезено 9,5 тис. тонн гексахлорбензолу, більшу частину непридатних пестицидів (понад 7 тис. тонн), тисячі тонн інших небезпечних речовин. Завершити вивезення гексахлорбензолу та пестицидів планується вже 2012 року», - заявив перший віце-прем‘єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба МНС поінформувала, що у Горлівці стан могильників хімічних відходів і концентрація забруднюючих речовин у ґрунтах та підземних водах можуть вийти на рівень надзвичайної ситуації. У повідомленні зазначалось, що у третьому - четвертому кварталах 2011 року на території державного підприємства "Горлівський хімічний завод", у зоні впливу могильників хімічних відходів, Державним регіональним геологічним підприємством "Донецькгеологія" було виконано роботи з оцінки стану ґрунтів та підземних вод. 3 січня 2012 року міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до висновків за звітом виконаних робіт, вирішила, що стан могильників і концентрація забруднюючих речовин в ґрунтах та підземних водах за класифікаційними ознаками може вийти на рівень надзвичайної ситуації.