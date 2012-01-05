На заводі «Червона Зірка» можуть скоротити 600 робітників через борги держави з відшкодування ПДВ

Кіровоградському публічному акціонерному товариству з виробництва сільськогосподарської техніки «Червона Зірка» загрожує скорочення близько 600 робітників через заборгованість держави з відшкодування ПДВ у сумі 19,5 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на генерального директора ПАТ «Червона Зірка» Сергія КАЛАПУ.

Він зазначив, що якщо ситуація не стабілізується, то скорочення відбудеться вже у лютому цього року, крім того, підприємство буде вимушене скоротити обсяги виробництва продукції.

За словами С.КАЛАПИ, в 2011 році заводу «Червона Зірка» було відшкодовано лише 2,9 млн. грн. ПДВ. Станом на 1 січня 2012 року перед підприємством утворилася заборгованість в сумі 19,5 млн. грн., з них понад 10 млн. грн. – прострочені виплати, які пройшли всі необхідні перевірки і перебувають на розгляді в Державній податковій службі України.

«Зростання заборгованості з відшкодуванню ПДВ фактично вимиває обігові кошти підприємства, сума яких скоро перевищить місячний оборот виробництва і двомісячний фонд оплати праці. Ситуація, що склалася, призводить до того, що завод не в змозі забезпечувати зростання заробітних плат своїх працівників і навіть виплачувати вчасно існуючі зарплати», - наголосив гендиректор. Він зазначив, що щодня на 100 тис. грн. зростає борг підприємства за енергоносії та комунальні послуги.

Довідка УНІАН. ПАТ «Червона Зірка» входить до структури ЗАТ «Ельворти ГРУП» разом з такими підприємствами, як ВАТ «Грунтопосівмаш» (Кіровоград) і ЗАТ «Белінськсільмаш» (Пенза, Російська Федерація). Завод є провідним підприємством з виробництва посівної техніки на пострадянському просторі. Його частка ринку в СНД становить близько 45%.

Середньоспискова чисельність персоналу на початок жовтня 2011 року становила 1637 робітників.