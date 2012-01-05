СхідГЗК залучив в «Ощадбанку Росії» кредит на 71 млн. грн.

Держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК, Жовті Води, Дніпропетровська обл.) залучив у «Дочірнього банку Ощадбанку Росії» кредит на 71 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, оприлюдненому на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Кошти залучаються на один рік. Вартість обслуговування становитиме 14,037 млн. грн.

Відповідний договір сторони підписали 28 грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2011 року СхідГЗК залучив у «Дочірнього банку Ощадбанку Росії» кредит на 70 млн. грн. строком на 1 рік. Вартість обслуговування становить 12,775 млн. грн. Відповідний договір сторони підписали 9 листопада.

У серпні 2011 року «Дочірній банк Ощадбанку Росії» відкрив СхідГЗК мультивалютну кредитну лінію на 150 млн. грн. строком на 1 рік під 16,2% річних.

Довідка УНІАН. ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води) – єдине в Україні і найбільше в Європі підприємство з видобування та переробки уранової руди. ДП «СхідГЗК» випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).

«Дочірній банк Ощадбанку Росії» (Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (Москва).

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 15,118 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,754 млрд. грн., зобов`язання – 13,864 млрд. грн., власний капітал - 1,254 млрд. грн. Статутний капітал банку станом на 1 листопада 2011 року становив 2,993 млрд. грн.

«Дочірній банк Ощадбанку Росії» у січні-вересні 2011 року одержав чистий прибуток 146,281 млн. грн.