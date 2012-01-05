Діабетики просять Президента захистити «Індар»

5 січня члени Українського діабетичного союзу вийшли під стіни Адміністрації Президента з вимогами якнайшвидше взяти під контроль процес повернення інсулінового заводу «Індар» у державну власність, оскільки подальше зволікання може обернутися тяжкими наслідками для тисяч інсулінозалежних українців.

Про це УНІАН повідомила голова Українського діабетичного союзу Галина ЛИТВИНЕНКО.

За її словами, звернутися безпосередньо до Віктора ЯНУКОВИЧА діабетиків змусило цілеспрямоване затягування судового процесу з повернення державі інсулінового заводу «Індар», в якому вони бачать спробу зі сторони тих, хто його захопили, уникнути правосуддя й остаточно розграбувати життєво важливе для багатьох виробництво.

Г.ЛИТВИНЕНКО повідомила, що учасники пікету передали представникам АП звернення до глави держави, в якому, зокрема, зазначається: «З усіх трибун нас заспокоювали, що питання про повернення державі інсулінового заводу «Індар» перебуває на особистому контролі Верховної Ради України, уряду, Генеральної прокуратури, СБУ й буде вирішено в найкоротші терміни. Але завод досі не повернено, розпорядження Президента про заборону відчуження проігноровано, роботу завод не відновив, тих, хто його захопив, з «Індару» не вигнали й не покарали».

«Те, що відбулося 27.12.2011 у Київському апеляційному господарському суді, не вписується ні в які рамки... Це просто знущання з усіх нас, зі всієї країни, коли після п`яти судових засідань ... судді всі разом узяли самовідвід», - йдеться в зверненні.

Також автори звернення повідомляють, що з регіонів уже надходять тривожні сигнали про перебої з поставками інсуліну, а ендокринологи радять своїм пацієнтам лягати в стаціонар і підбирати інсулін інших виробників, «через що можливі ускладнення й погіршення стану здоров`я багатьох із нас».

У зв`язку з цим діабетики України просять у Президента захистити державну власність і забезпечити безперебійні поставки вітчизняного інсуліну.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, виготовлюваних в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркуту" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює у нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернуті державі, повідомили в ГПУ.

Зараз це рішення суду перебуває на апеляційному розгляді в Апеляційному господарському суді Києва.

Проте 27 грудня 2011 року колегія суддів Київського апеляційного господарського суду, яка займалася розглядом справи про повернення заводу "Індар" у державну власність, у повному складі взяла самовідвід. Офіційною причиною самовідводу стало те, що всі троє суддів розійшлися в думках і не змогли прийти до єдиного рішення у справі інсулінового заводу.