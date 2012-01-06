Ціни виробників промпродукції з початку 2011 року зросли на 14,2%

В Україні зниження цін виробників промислової продукції в грудні 2011 року у порівнянні з листопадом становило 1,8%, з початку 2011 року ціни зросли на 14,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2011 р. зростання цін виробників промислової продукції у порівнянні з попереднім місяцем становило 0,6%, у жовтні ціни знизилися на 1,8%, у вересні – зросли на 1,2%, в серпні – на 0,5%, в липні – на 0,1%, у червні – на 0,5%, у травні – на 2,6%, у квітні – на 3,4%, в березні – на 2,1%, в лютому – на 4,8%, у січні – на 1,3%.

Зростання цін виробників промислової продукції в грудні 2010 року становило 0,9%, за рік в цілому – 18,7%.