АвтоКрАЗ у 2011 році збільшив випуск вантажних автомобілів на 1,6%

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшила випуск вантажних автомобілів на 1,6%, або 16 автомобілів, до 1018 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Кременчуцькому міськвиконкомі заявив начальник відділу розвитку економіки Микола ЗДОЙМА.

За його даними, сьогодні холдинг працює в нормальному режимі й нарощує обсяги виробництва.

Нагадаємо, на початку року гендиректор підприємства Сергій САЗОНОВ заявив, що "АвтоКрАЗ" у 2011 році планує збільшити виробництво в 3 рази - до 3,3 тис. автомобілів.

Влітку він заявив, що через другу хвилю кризи підприємство може скоротити випуск автомобілів у 2011 році до 1500 штук.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій та комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році порівняно з 2009 роком в 3,6 рази збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1002 шт., І майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1063 шт.