Китайська компанія хоче побудувати цементний завод у Чернігівській області

Китайська компанія «Hengyuan International Engineering Group Co. Ltd» вивчає можливість будівництва цементного заводу в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, де знаходяться значні поклади крейди.

Як повідомила УНІАН прес-служба облдержадміністрації, це питання сьогодні, 10 січня, розглядалося під час зустрічі делегації компанії з головою Чернігівської облдержадміністрації Володимиром ХОМЕНКОМ.

Керівник області під час спілкування особливу увагу приділив дотриманню екологічних норм і стандартів під час виконання робіт. Він також зазначив, що обов`язковою умовою проектування та будівництва цементного заводу в області мають стати громадські обговорення.

За інформацією прес-служби, обговорення можливості будівництва цементного заводу в Новгород-Сіверському районі ще триває, а його деталі будуть уточнені під час офіційного візиту В.ХОМЕНКА до Китаю, який планується в І півріччі цього року.

Довідка УНІАН: Компанія «Hengyuan International Engineering Group Co., Ltd» - міжнародна інженерна корпорація, що спеціалізується на виготовленні обладнання і проектуванні ліній цементного виробництва. За останні 10 років компанія підписала понад 30 контрактів на побудову ліній цементного виробництва з щоденним випуском від 1500 до 5000 тонн продукції. До складу компанії входять 5 філій, де працюють понад 3500 робітників.