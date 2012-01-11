Президент схвалив зміни до Митного тарифу
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Митного тарифу України, затверджений Законом «Про Митний тариф України», та інших законів України щодо описання і ставок ввізного мита на деякі товари».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Документом внесено зміни до митного тарифу України, а також до низки законів з питань застосування митного тарифу, спрямованих на проведення деталізації одягу та інших виробів, які використовувалися у зв`язку з набранням чинності законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з ухваленням Податкового кодексу України".
Крім того, закон передбачає уніфікацію і спрощення митного оформлення кондиціонерів шляхом класифікації залежно від їх споживаної потужності. Чинна класифікація з використанням терміну «кондиціонери промислові автономні» не дозволяє належним чином розрізнити промислові кондиціонери і побутові, кондиціонери для наукових цілей.
Закон також спрямовано на виконання міжнародних зобов`язань держави щодо приведення ставок ввізного мита на продукцію і товари у відповідність з рівнем, визначеним графіком тарифних зобов`язань України перед СОТ щодо товарів на 2012 рік, а саме — документом знижено ставки ввізного мита на окремі товарні позиції – «Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони і гоночні автомобілі» з 7% до 6%, а також на товарну підкатегорію «Човни, катери моторні, окрім човнів із забортним двигуном: морські» з 8,5% до 8%.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла даний закон 22 грудня 2011 року.