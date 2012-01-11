Україна підписала угоду щодо безмитної поставки труб до Росії, Казахстану і Білорусі

Україна підписала міжнародну угоду з Російською Федерацією, Казахстаном і Білоруссю щодо безмитної поставки труб на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу ГМК департаменту промполітики Міністерства економіки, розвитку і торгівлі Юрій ДЕРКАЧ сьогодні у Дніпропетровську під час балансової наради представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

30 грудня 2011 року підписано угоду щодо поставки у 2012 році до Білорусі 72 тис. тонн труб, до Казахстану – 42 тис. тонн, угода щодо поставки 150 тис. тонн труб до Російської Федерації на перше півріччя поточного року. "У другому півріччі планується провести консультації і домовитися про подальші поставки труб", - сказав Ю.ДЕРКАЧ.

Як повідомили УНІАН в об`єднанні «Металургпром», згідно з підписаною угодою, труби до зазначених країн експортуватимуть три заводи корпорації «Інтерпайп» - Нижньодніпровський трубний завод, Новомосковський трубний завод, ТОВ «Ніко Тьюб», а також ПрАТ "Сентравіс".

Угода передбачає експорт з України сталевих труб для нафтогазового комплексу і нержавіючих труб.