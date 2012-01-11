Виробництво металопродукції в Україні за 2011 рік виросло на 3-6%

Металургійні підприємства України за 2011 рік наростили виробництво основних видів металопродукції на 3-6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ сьогодні в Дніпропетровську під час балансової наради представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, виробництво чавуну зросло відносно 2010 року на 6%, або на 1,523 млн. т, - до 28,879 млн. т; виробництво сталі також збільшилося на 6%, або на 2,007 млн. т, - до 34,689 млн. т; виробництво прокату виросло на 3%, або на 1,028 млн. т., - до 31,677 млн. т.

При цьому виробництво метизів за минулий рік скоротилося в порівнянні з 2010 роком на 3%, або на 8 тис. т., - до 254 тис. т.