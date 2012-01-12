Москва. Кандидат в президенти Росії прем`єр-міністр Володимир ПУТІН обіцяє зробити розміщення виробництва в Росії більш вигідним, ніж в інших країнах.

Про це йдеться у проекті його передвиборної програми, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Розміщення нового виробництва в Росії має бути більш вигідним, ніж в інших країнах. Ми домагатимемося створення умов для зростання інвестицій мінімум до рівня 25% ВВП до середини десятиліття проти сьогоднішніх 20%», - зазначається у повідомленні.

Планується створити за 20 років не менш як 25 млн. робочих місць нової якості з гідним рівнем оплати за цікаву роботу.

Підкреслюється, що модель економічного зростання минулого десятиліття, заснована на високих цінах на нафту і використанні недозавантажених потужностей, побудованих ще за часів СРСР, практично вичерпала себе.

«Ми зможемо підняти на новий технологічний рівень розвиток енергетики, промисловості і сільського господарства, що динамічно розвивається останніми роками. Сприятимемо подальшому розвитку сучасних галузей – телекомунікацій, інформаційних технологій, біотехнологій тощо», - наголошується у документі.

В.ПУТІН також обіцяє стимулювати ініціативи з відкриття власної справи.

«Розвиватимемо і гарантуватимемо підприємницькі свободи. Насамперед – захист від будь-яких посягань на приватну власність», - зазначається у документі.

У проекті програми також вказується, що держава допоможе російським виробникам вийти на нові ринки збуту. Зокрема, держава стимулюватиме експорт сировинних товарів глибшого ступеня переробки (нафтогазова і хімічна галузі, чорна і кольорова металургія, деревообробка тощо), продукції машинобудування та інших високотехнологічних галузей.

Наголошується, що для досягнення якісного ривка в економіці, для підвищення національної конкурентоспроможності – необхідне масштабне запровадження інновацій. «Держава стимулюватиме технологічне переозброєння і допомагатиме бізнесу отримати доступ до сучасних технологій», - зазначається в документі.

Окрім цього, планується поліпшувати роботу з платниками податків за рахунок переходу до повноцінного електронного обміну документами з органами податкового контролю, скорочення термінів і кількості податкових перевірок, спрощення податкової звітності.