«ІСД» заявляє, що не має спільних з Evraz Group підприємств в Україні

Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» (ІДС) заявляє про відсутність відносин з Evraz Group щодо спільного володіння або управління підприємствами в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру корпорації, розміщеному на офіційному інтернет-сайті «ІСД».

«Між корпорацією «ІСД » і Evraz Group на даний момент не існує жодних відносин щодо спільного володіння чи управління будь-якими підприємствами в Україні, у тому числі ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» і ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського», - йдеться в повідомленні прес-центру "ІСД".

За інформацією прес-центру, «ІСД» і Evraz Group протягом багатьох років успішно співпрацюють між собою в рамках звичайної комерційної діяльності, пов`язаної з купівлею-продажем сировини, необхідної для виробництва металу, а також торгівлі металопродукцією.

«Корпорація «ІСД» і Evraz Group не пов`язані між собою певними відносинами або зобов`язаннями щодо спільного володіння чи управління будь-якими металургійними підприємствами, залишаються абсолютно незалежними суб`єктами металургійного ринку», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу України генеральний директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ заявив, що компанії Evraz Group і "ІСД", які спільно володіють металургійними активами, виробили за підсумками 2011 р. 25% чавуну від загального обсягу в Україні, 25,5% - сталі, 29% - прокату.

Гендиректор «Металургпрому» уточнив кореспонденту УНІАН, що компанія Evraz Group і "Індустріальний Союз Донбасу" в рівних частках, по 50%, володіють акціями Алчевського металургійного комбінату і Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського.

За його словами, Evraz Group придбала акції цих підприємств у "ІСД" в 2010 році.