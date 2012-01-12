«Укрхімтрансаміак» заявляє про виконання своїх зобов'язань перед «ТольяттіАзотом»

Ситуація, що склалася на сьогодні з обмеження прокачування аміаку виробництва ВАТ «ТольяттіАзот» (ТоАЗ) не свідчить про невиконання держпідприємством «Укрхімтрансаміак» своїх зобов`язань перед російським партнером.

Про це йдеться у прес-релізі «Укрхімтрансаміаку», переданому УНІАН.

Як наголошується у повідомленні, у 2011 році Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак» здійснило перекачування 1 млн. 671 тис. тонн аміаку виробництва ТоАЗ. Це становить 129% узгодженого на минулий рік обсягу транспортування російської продукції.

«У зв`язку з цим українська сторона має право відповідально заявити, що всі зобов`язання з транспортування аміаку ТоАЗу за 2011 рік не лише виконані, а й перевиконані», - зазначається у прес-релізі.

Разом з тим в «Укрхімтрансаміаку» повідомляють, що «на даний момент існують об`єктивні причини зниження обсягів перекачування аміаку, що пов`язано зі зверненням Одеського припортового заводу тимчасово припинити роботу амміакопроводу «Тольятті-Одеса», а також необхідністю проведення ремонту на насосній станції № 10 аміакопроводу.

Як повідомлялося в українських ЗМІ, 10 січня найбільший російський виробник аміаку «ТольяттіАзот» («ТоАз») заявив про те, що на підприємстві практично зупинено виробництво аміаку через припинення його транспортування, спричиненого діями української державної компанії «Укрхімтрансаміак».