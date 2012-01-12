ФАС Росії порушила справу проти «Дніпровагонмашу»

Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) 20 грудня 2011 р. порушила справу проти ВАТ «Дніпровагонмаш» (м. Дніпродзержинськ, Україна) за ухиляння від укладення контракту на постачання вагонів Челябінському трубопрокатному заводу.

Про це сказано у повідомленні, розміщеному на офіційному інтернет-сайті ФАС.

Справу порушено за ознаками укладення антиконкурентної угоди між ВАТ «Дніпровагонмаш» і ТОВ «Євразійський трубопровідний консорціум» (РФ).

«Підставою для порушення справи стала заява, яка надійшла до ФАС Росії від ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод», на думку якого ВАТ «Дніпровагонмаш» ухиляється від укладення договору на постачання вагонів - платформ для листового прокату моделі 13-4107, призначених для транспортування листового прокату шириною до 4450 мм», - наголошується в повідомленні ФАС.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ФАС «вбачає ознаки порушення антимонопольного законодавства в діях ВАТ «Дніпровагонмаш» і ТОВ «Євразійський трубопровідний консорціум», які виявляються в укладенні і виконання ексклюзивного контракту на виготовлення і постачання на адресу останнього вагонів-платформ 13-4107».

ФАС констатує, що такі дії суперечать частині 2 ст. 11 Федерального закону «Про захист конкуренції».

Розгляд справи призначений на 27 лютого 2012 року.