«Біллегпром» у січні-листопаді 2011 року збільшив експорт до Китаю майже в 4 рази, до Бельгії - втричі

Мінськ. Підприємства концерну «Біллегпром» у січні-листопаді 2011 року збільшили експорт продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року на 13,7% - до 636,5 млн. дол. Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба концерну.

«Зовнішньоторговельний оборот організацій «Біллегпрому» за 11 місяців минулого року зріс на 18,3% у порівнянні з відповідним періодом 2010 року - до 1 млрд. 119,6 млн. дол. Імпорт збільшився на 25% - до 483,1 млн. дол. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами по концерну сформувалося позитивне у розмірі 153,4 млн. дол.», - сказано у повідомленні прес-служби.

Так, у січні-листопаді 2011 року зріс експорт по основній номенклатурі товарів легпрому: швейних виробів - на 19,6%, об`ємної пряжі - на 3,5%, шовкових тканин - на 21,7%, бавовняних - на 33%, льняних - на 28,3%, трикотажних полотен - на 10,7%.

«Обсяг експорту в країни СНД збільшився на 14,2%, в країни далекого зарубіжжя - на 11%. Вперше продукція (дослідні партії) експортувалася до Монголії, Греції і Гонконгу (Китай). Підприємства концерну закріплювалися на традиційних ринках збуту: постачання до Бельгії збільшилися в 3,2 раза, Угорщину - в 1,5 раза, Італію - в 1,5 раза, Китай - в 3,9 раза. Всього підприємства концерну поставляли у січні-листопаді товари в 53 країни. Обсяг зарубіжних відвантажень продукції власного виробництва збільшився на 14,9%», - розповіли в концерні.

Довідка УНІАН. Концерн «Біллегпром» утворений в 1992 році на базі Міністерства легкої промисловості Білоруською РСР. Сьогодні це великий промисловий комплекс Білорусі і асоціація, яка включає текстильну, трикотажну, швейну, шкірну, взуттєву, хутряну, текстильно-галантерейну і фарфорово-фаянсову галузі. Концерн представляє інтереси 113 організацій різних форми власності із загальною чисельністю працівників понад 60 тис. чоловік. На «Біллегпром» припадає близько 60% продукції легкої промисловості, яка виготовляється в країні, і 21% загального обсягу виробництва вітчизняних непродовольчих товарів.