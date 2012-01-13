ЗЗФ у 2011 році скоротив обсяги виробництва феросплавів майже на 30%

Запорізький завод феросплавів (ПАТ «ЗЗФ» м. Запоріжжя) у 2011 році скорочитив обсяги виробництва феросплавів майже на 30%.

Як повідомили УНІАН у керівництві підприємства, впродовж 2011 року ЗЗФ було випущено загалом 212 338,720 феросплавів.

«У порівнянні з 2010 р., впродовж якого Запорізький завод феросплавів випустив 300 127,554 т феросплавів, обсяги виробництва скоротилися на 29,25%, або на 87 788,834 т», - повідомили на підприємстві.

При цьому феросиліцій ФС45, якого у 2010 р. було випущено 3 147,187 т, у 2011 р. завод не випускав взагалі, обсяги виробництва феросиліцію ФС65 скоротилися більш ніж у 10 разів - з 56 297,798 т до 5 597,576 т, виробництво феросилікомарганцю МнС17 скоротилося з 153 565,713 т до 129 705,925 т.

Значно знизилися також обсяги виробництва феромарганцю: ФМн78 - з 63 428,146 т. до 55 921,422 т, а ФМн88 – з 6 272,490 т до 505,994 т.

«Показник завантаження потужностей заводу в цілому за 2011 р. становив лише 44,24%», - констатував голова правління ПАТ "ЗЗФ" Павло КРАВЧЕНКО, відзначивши, що основна причина такого значного зниження обсягів виробництва і низького завантаження потужностей заводу – ситуація з енергопостачанням підприємства.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 р. ЗЗФ, який раніше споживав електроенергію за тарифами 1-го класу споживання, був переведений на 2-й клас споживання, що призвело до істотного зростання витрат підприємства на електроенергію. Її частка у собівартості продукції ЗЗФ досягла 42-47% (залежно від виду феросплавів), що спричинило настільки істотне зниження конкурентоспроможності продукції заводу, що за підсумками 5 місяців 2011 р. ЗЗФ почав закривати цехи і скорочувати штат співробітників.