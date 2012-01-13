Ferrexpo в 2011 році зменшила обсяг виробництва окатишів на 2,2%

Компанія Ferrexpo plc (Великобританія), яка контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, у 2011 році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів на 2,2%, або 220,4 тис. тонн, - до 9 млн. 810,7 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За її даними, в 2011 році виробництво окатишів з власної руди продовжувалося в повному обсязі, як і в 2010 році.

У 2011 році виробництво високосортних окатишів 65%Fe з власної руди зросло на 4,8% в порівнянні з 2010 роком.

У 2011 році компанія збільшила видобуток залізняку на 2,4%, або 707,2 тис. тонн, до 29,637 млн. тонн.

Виробництво концентрату збільшилося на 2,3%, або 261,4 тис. тонн, до 11 млн. 486,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією з штаб-квартирою у Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних окатишів, які використовуються у виробництві стали. Поточний обсяг виробництва - близько 10 мільйонів тонн на рік. Основними споживачами продукції є компанії з Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії та інших країн АТР (Азіатсько-Тихоокеанського регіону).