Україна у січні-листопаді збільшила експорт давальницької сировини на 85,2%

Обсяги експорту давальницької сировини з України у січні-листопаді 2011 року збільшилися на 85,2%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, і становили 95,5 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Водночас в Україну за 11 місяців 2011 р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 65,5 млн. дол. (на 34% більше від обсягів січня-листопаду 2010 року).

У січні-листопаді 2011 року в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на суму 4,256 млрд. дол. (зростання на 51,8% порівняно з січнем-листопадом 2010 року). Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 5,72 млрд. дол. (зростання на 66,2%).